Apisit Andris

IZ2499AXISEL

Apisit Andris
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 0%
Axi-US15-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
25
Gewinntrades:
16 (64.00%)
Verlusttrades:
9 (36.00%)
Bester Trade:
2.08 USD
Schlechtester Trade:
-2.80 USD
Bruttoprofit:
13.49 USD (2 152 pips)
Bruttoverlust:
-11.72 USD (1 749 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (4.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.66 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
12.27%
Max deposit load:
2.01%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
0.25
Long-Positionen:
15 (60.00%)
Short-Positionen:
10 (40.00%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7.20 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.49%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.67 USD
Maximaler:
7.20 USD (1.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.42% (7.20 USD)
Kapital:
0.55% (2.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY.p 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY.p 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY.p 403
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2.08 USD
Schlechtester Trade: -3 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US15-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 12:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 06:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 05:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 08:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.89% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 01:28
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.07 01:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.07 01:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
