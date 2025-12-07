- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
1.17 USD
Worst Trade:
-2.80 USD
Profitto lordo:
5.96 USD (915 pips)
Perdita lorda:
-4.90 USD (737 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (4.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4.66 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
7 (70.00%)
Short Trade:
3 (30.00%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.11 USD
Profitto medio:
0.85 USD
Perdita media:
-1.63 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.47 USD (2)
Crescita mensile:
-0.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.47 USD (0.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY.p
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY.p
|178
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.17 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.66 USD
Massima perdita consecutiva: -4.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US15-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
