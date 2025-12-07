- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
En iyi işlem:
1.17 USD
En kötü işlem:
-2.80 USD
Brüt kâr:
5.96 USD (915 pips)
Brüt zarar:
-4.90 USD (737 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (4.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.66 USD (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
7 (70.00%)
Satış işlemleri:
3 (30.00%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.47 USD (2)
Aylık büyüme:
-0.63%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.47 USD (0.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY.p
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY.p
|178
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.17 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.47 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US15-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok