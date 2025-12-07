- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
16 (64.00%)
Negociações com perda:
9 (36.00%)
Melhor negociação:
2.08 USD
Pior negociação:
-2.80 USD
Lucro bruto:
13.49 USD (2 152 pips)
Perda bruta:
-11.72 USD (1 749 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (4.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4.66 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
12.27%
Depósito máximo carregado:
2.01%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
15 (60.00%)
Negociações curtas:
10 (40.00%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
0.84 USD
Perda média:
-1.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-7.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.20 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.49%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.67 USD
Máximo:
7.20 USD (1.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.42% (7.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.55% (2.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY.p
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY.p
|403
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.08 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +4.66 USD
Máxima perda consecutiva: -7.20 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US15-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
11
0%
25
64%
12%
1.15
0.07
USD
USD
1%
1:100