- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
16 (64.00%)
損失トレード:
9 (36.00%)
ベストトレード:
2.08 USD
最悪のトレード:
-2.80 USD
総利益:
13.49 USD (2 152 pips)
総損失:
-11.72 USD (1 749 pips)
最大連続の勝ち:
5 (4.66 USD)
最大連続利益:
4.66 USD (5)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
12.27%
最大入金額:
2.01%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
15 (60.00%)
短いトレード:
10 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
0.84 USD
平均損失:
-1.30 USD
最大連続の負け:
3 (-7.20 USD)
最大連続損失:
-7.20 USD (3)
月間成長:
-0.49%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.67 USD
最大の:
7.20 USD (1.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.42% (7.20 USD)
エクイティによる:
0.55% (2.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY.p
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY.p
|403
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.08 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +4.66 USD
最大連続損失: -7.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US15-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
0%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
11
0%
25
64%
12%
1.15
0.07
USD
USD
1%
1:100