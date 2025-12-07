- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
16 (64.00%)
Убыточных трейдов:
9 (36.00%)
Лучший трейд:
2.08 USD
Худший трейд:
-2.80 USD
Общая прибыль:
13.49 USD (2 152 pips)
Общий убыток:
-11.72 USD (1 749 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (4.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.66 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.27%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.25
Длинных трейдов:
15 (60.00%)
Коротких трейдов:
10 (40.00%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
0.84 USD
Средний убыток:
-1.30 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-7.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.20 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.49%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.67 USD
Максимальная:
7.20 USD (1.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.42% (7.20 USD)
По эквити:
0.55% (2.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY.p
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY.p
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY.p
|403
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.08 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +4.66 USD
Макс. убыток в серии: -7.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US15-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
11
0%
25
64%
12%
1.15
0.07
USD
USD
1%
1:100