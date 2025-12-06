信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PIECE_TripleScalper
Kenji Ito

PIECE_TripleScalper

Kenji Ito
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 38%
AxioryAsia-05Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
92
盈利交易:
73 (79.34%)
亏损交易:
19 (20.65%)
最好交易:
4.28 USD
最差交易:
-2.04 USD
毛利:
61.71 USD (8 108 pips)
毛利亏损:
-15.91 USD (1 888 pips)
最大连续赢利:
24 (11.94 USD)
最大连续盈利:
13.91 USD (8)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1133.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.61
长期交易:
41 (44.57%)
短期交易:
51 (55.43%)
利润因子:
3.88
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
0.85 USD
平均损失:
-0.84 USD
最大连续失误:
8 (-8.17 USD)
最大连续亏损:
-8.17 USD (8)
每月增长:
38.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.17 USD (7.95%)
相对跌幅:
结余:
6.48% (3.76 USD)
净值:
95.42% (73.14 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD_z 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD_z 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD_z 6.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.28 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +11.94 USD
最大连续亏损: -8.17 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 02:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 05:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of trades is too low
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
PIECE_TripleScalper
每月30 USD
38%
0
0
USD
238
USD
3
100%
92
79%
100%
3.87
0.50
USD
95%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载