- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
92
盈利交易:
73 (79.34%)
亏损交易:
19 (20.65%)
最好交易:
4.28 USD
最差交易:
-2.04 USD
毛利:
61.71 USD (8 108 pips)
毛利亏损:
-15.91 USD (1 888 pips)
最大连续赢利:
24 (11.94 USD)
最大连续盈利:
13.91 USD (8)
夏普比率:
0.51
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1133.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一天
采收率:
5.61
长期交易:
41 (44.57%)
短期交易:
51 (55.43%)
利润因子:
3.88
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
0.85 USD
平均损失:
-0.84 USD
最大连续失误:
8 (-8.17 USD)
最大连续亏损:
-8.17 USD (8)
每月增长:
38.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
8.17 USD (7.95%)
相对跌幅:
结余:
6.48% (3.76 USD)
净值:
95.42% (73.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD_z
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD_z
|6.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.28 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +11.94 USD
最大连续亏损: -8.17 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AxioryAsia-05Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
238
USD
USD
3
100%
92
79%
100%
3.87
0.50
USD
USD
95%
1:500