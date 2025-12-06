SeñalesSecciones
Kenji Ito

PIECE_TripleScalper

Kenji Ito
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 38%
AxioryAsia-05Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
92
Transacciones Rentables:
73 (79.34%)
Transacciones Irrentables:
19 (20.65%)
Mejor transacción:
4.28 USD
Peor transacción:
-2.04 USD
Beneficio Bruto:
61.71 USD (8 108 pips)
Pérdidas Brutas:
-15.91 USD (1 888 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (11.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.91 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.51
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1133.48%
Último trade:
56 minutos
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
5.61
Transacciones Largas:
41 (44.57%)
Transacciones Cortas:
51 (55.43%)
Factor de Beneficio:
3.88
Beneficio Esperado:
0.50 USD
Beneficio medio:
0.85 USD
Pérdidas medias:
-0.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-8.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8.17 USD (8)
Crecimiento al mes:
38.41%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
8.17 USD (7.95%)
Reducción relativa:
De balance:
6.48% (3.76 USD)
De fondos:
95.42% (73.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD_z 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD_z 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD_z 6.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.28 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +11.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AxioryAsia-05Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 02:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 05:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of trades is too low
