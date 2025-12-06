- Wachstum
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
74 (78.72%)
Verlusttrades:
20 (21.28%)
Bester Trade:
4.28 USD
Schlechtester Trade:
-2.04 USD
Bruttoprofit:
64.21 USD (8 291 pips)
Bruttoverlust:
-16.53 USD (1 958 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (11.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.91 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1133.48%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
5.84
Long-Positionen:
43 (45.74%)
Short-Positionen:
51 (54.26%)
Profit-Faktor:
3.88
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-8.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.17 USD (8)
Wachstum pro Monat :
39.18%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8.17 USD (7.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.48% (3.76 USD)
Kapital:
95.42% (73.14 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCAD_z
|48
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCAD_z
|6.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +4.28 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AxioryAsia-05Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
