SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PIECE_TripleScalper
Kenji Ito

PIECE_TripleScalper

Kenji Ito
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 39%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
94
Gewinntrades:
74 (78.72%)
Verlusttrades:
20 (21.28%)
Bester Trade:
4.28 USD
Schlechtester Trade:
-2.04 USD
Bruttoprofit:
64.21 USD (8 291 pips)
Bruttoverlust:
-16.53 USD (1 958 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (11.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
13.91 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.51
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1133.48%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
5.84
Long-Positionen:
43 (45.74%)
Short-Positionen:
51 (54.26%)
Profit-Faktor:
3.88
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-0.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-8.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8.17 USD (8)
Wachstum pro Monat :
39.18%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
8.17 USD (7.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.48% (3.76 USD)
Kapital:
95.42% (73.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD_z 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD_z 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD_z 6.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.28 USD
Schlechtester Trade: -2 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AxioryAsia-05Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 02:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 05:32
Share of trading days is too low
