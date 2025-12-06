シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PIECE_TripleScalper
Kenji Ito

PIECE_TripleScalper

Kenji Ito
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 38%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
73 (79.34%)
損失トレード:
19 (20.65%)
ベストトレード:
4.28 USD
最悪のトレード:
-2.04 USD
総利益:
61.71 USD (8 108 pips)
総損失:
-15.91 USD (1 888 pips)
最大連続の勝ち:
24 (11.94 USD)
最大連続利益:
13.91 USD (8)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1133.48%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.61
長いトレード:
41 (44.57%)
短いトレード:
51 (55.43%)
プロフィットファクター:
3.88
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
0.85 USD
平均損失:
-0.84 USD
最大連続の負け:
8 (-8.17 USD)
最大連続損失:
-8.17 USD (8)
月間成長:
38.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.17 USD (7.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.48% (3.76 USD)
エクイティによる:
95.42% (73.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD_z 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD_z 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD_z 6.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.28 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +11.94 USD
最大連続損失: -8.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 22:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 02:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 05:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of trades is too low
