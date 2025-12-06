- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
73 (79.34%)
損失トレード:
19 (20.65%)
ベストトレード:
4.28 USD
最悪のトレード:
-2.04 USD
総利益:
61.71 USD (8 108 pips)
総損失:
-15.91 USD (1 888 pips)
最大連続の勝ち:
24 (11.94 USD)
最大連続利益:
13.91 USD (8)
シャープレシオ:
0.51
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1133.48%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
5.61
長いトレード:
41 (44.57%)
短いトレード:
51 (55.43%)
プロフィットファクター:
3.88
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
0.85 USD
平均損失:
-0.84 USD
最大連続の負け:
8 (-8.17 USD)
最大連続損失:
-8.17 USD (8)
月間成長:
38.41%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
8.17 USD (7.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.48% (3.76 USD)
エクイティによる:
95.42% (73.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD_z
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD_z
|6.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.28 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +11.94 USD
最大連続損失: -8.17 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AxioryAsia-05Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし