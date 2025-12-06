СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PIECE_TripleScalper
Kenji Ito

PIECE_TripleScalper

Kenji Ito
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 29%
AxioryAsia-05Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
66 (80.48%)
Убыточных трейдов:
16 (19.51%)
Лучший трейд:
3.55 USD
Худший трейд:
-2.04 USD
Общая прибыль:
53.37 USD (7 136 pips)
Общий убыток:
-12.15 USD (1 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (11.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.91 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1133.48%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
40 (48.78%)
Коротких трейдов:
42 (51.22%)
Профит фактор:
4.39
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
0.81 USD
Средний убыток:
-0.76 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-8.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.17 USD (8)
Прирост в месяц:
28.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.17 USD (7.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.55% (8.17 USD)
По эквити:
95.42% (73.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD_z 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD_z 41
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD_z 5.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.55 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +11.94 USD
Макс. убыток в серии: -8.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 02:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 18:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 05:32
Share of trading days is too low
2025.12.15 05:32
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 15:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 15:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.06 06:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 06:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 06:28
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика