- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
82
Прибыльных трейдов:
66 (80.48%)
Убыточных трейдов:
16 (19.51%)
Лучший трейд:
3.55 USD
Худший трейд:
-2.04 USD
Общая прибыль:
53.37 USD (7 136 pips)
Общий убыток:
-12.15 USD (1 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (11.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.91 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1133.48%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
72
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.05
Длинных трейдов:
40 (48.78%)
Коротких трейдов:
42 (51.22%)
Профит фактор:
4.39
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
0.81 USD
Средний убыток:
-0.76 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-8.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-8.17 USD (8)
Прирост в месяц:
28.95%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
8.17 USD (7.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.55% (8.17 USD)
По эквити:
95.42% (73.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD_z
|41
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD_z
|5.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.55 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +11.94 USD
Макс. убыток в серии: -8.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AxioryAsia-05Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов