Kenji Ito

PIECE_TripleScalper

Kenji Ito
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 38%
AxioryAsia-05Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
73 (79.34%)
Negociações com perda:
19 (20.65%)
Melhor negociação:
4.28 USD
Pior negociação:
-2.04 USD
Lucro bruto:
61.71 USD (8 108 pips)
Perda bruta:
-15.91 USD (1 888 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (11.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.91 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1133.48%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.61
Negociações longas:
41 (44.57%)
Negociações curtas:
51 (55.43%)
Fator de lucro:
3.88
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
-0.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-8.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.17 USD (8)
Crescimento mensal:
38.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.17 USD (7.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.48% (3.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.42% (73.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD_z 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD_z 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD_z 6.2K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.28 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +11.94 USD
Máxima perda consecutiva: -8.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

