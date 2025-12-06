- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
73 (79.34%)
Negociações com perda:
19 (20.65%)
Melhor negociação:
4.28 USD
Pior negociação:
-2.04 USD
Lucro bruto:
61.71 USD (8 108 pips)
Perda bruta:
-15.91 USD (1 888 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (11.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.91 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.51
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1133.48%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
5.61
Negociações longas:
41 (44.57%)
Negociações curtas:
51 (55.43%)
Fator de lucro:
3.88
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
0.85 USD
Perda média:
-0.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-8.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8.17 USD (8)
Crescimento mensal:
38.41%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
8.17 USD (7.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.48% (3.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
95.42% (73.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD_z
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD_z
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD_z
|6.2K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.28 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +11.94 USD
Máxima perda consecutiva: -8.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AxioryAsia-05Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
