Cristian-bogdan Buzatu

Prime Breakout Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
49
盈利交易:
36 (73.46%)
亏损交易:
13 (26.53%)
最好交易:
4.80 EUR
最差交易:
-17.50 EUR
毛利:
47.57 EUR (3 818 pips)
毛利亏损:
-120.21 EUR (10 527 pips)
最大连续赢利:
12 (23.83 EUR)
最大连续盈利:
23.83 EUR (12)
夏普比率:
-0.25
交易活动:
15.34%
最大入金加载:
25.67%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
-0.86
长期交易:
26 (53.06%)
短期交易:
23 (46.94%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-1.48 EUR
平均利润:
1.32 EUR
平均损失:
-9.25 EUR
最大连续失误:
4 (-30.86 EUR)
最大连续亏损:
-30.86 EUR (4)
每月增长:
-3.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
81.17 EUR
最大值:
84.66 EUR (5.59%)
相对跌幅:
结余:
4.38% (84.68 EUR)
净值:
0.75% (14.23 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 17
USDJPY 13
NDX 13
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -3
USDJPY 11
NDX -69
EURUSD -22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 26
USDJPY 301
NDX -6.8K
EURUSD -211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.80 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +23.83 EUR
最大连续亏损: -30.86 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1528
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 更多...
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
没有评论
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Prime Breakout Portfolio
每月50 USD
-4%
0
0
USD
1.9K
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
4%
1:200
