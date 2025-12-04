- 成长
交易:
49
盈利交易:
36 (73.46%)
亏损交易:
13 (26.53%)
最好交易:
4.80 EUR
最差交易:
-17.50 EUR
毛利:
47.57 EUR (3 818 pips)
毛利亏损:
-120.21 EUR (10 527 pips)
最大连续赢利:
12 (23.83 EUR)
最大连续盈利:
23.83 EUR (12)
夏普比率:
-0.25
交易活动:
15.34%
最大入金加载:
25.67%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
-0.86
长期交易:
26 (53.06%)
短期交易:
23 (46.94%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-1.48 EUR
平均利润:
1.32 EUR
平均损失:
-9.25 EUR
最大连续失误:
4 (-30.86 EUR)
最大连续亏损:
-30.86 EUR (4)
每月增长:
-3.73%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
81.17 EUR
最大值:
84.66 EUR (5.59%)
相对跌幅:
结余:
4.38% (84.68 EUR)
净值:
0.75% (14.23 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|13
|NDX
|13
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3
|USDJPY
|11
|NDX
|-69
|EURUSD
|-22
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|26
|USDJPY
|301
|NDX
|-6.8K
|EURUSD
|-211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.80 EUR
最差交易: -18 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +23.83 EUR
最大连续亏损: -30.86 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1528
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
-4%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
EUR
4%
1:200