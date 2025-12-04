SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Prime Breakout Portfolio
Cristian-bogdan Buzatu

Prime Breakout Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
36 (73.46%)
Transacciones Irrentables:
13 (26.53%)
Mejor transacción:
4.80 EUR
Peor transacción:
-17.50 EUR
Beneficio Bruto:
47.57 EUR (3 818 pips)
Pérdidas Brutas:
-120.21 EUR (10 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (23.83 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
23.83 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
-0.25
Actividad comercial:
15.34%
Carga máxima del depósito:
25.67%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
49 minutos
Factor de Recuperación:
-0.86
Transacciones Largas:
26 (53.06%)
Transacciones Cortas:
23 (46.94%)
Factor de Beneficio:
0.40
Beneficio Esperado:
-1.48 EUR
Beneficio medio:
1.32 EUR
Pérdidas medias:
-9.25 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.86 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.86 EUR (4)
Crecimiento al mes:
-3.73%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
81.17 EUR
Máxima:
84.66 EUR (5.59%)
Reducción relativa:
De balance:
4.38% (84.68 EUR)
De fondos:
0.75% (14.23 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 17
USDJPY 13
NDX 13
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -3
USDJPY 11
NDX -69
EURUSD -22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 26
USDJPY 301
NDX -6.8K
EURUSD -211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.80 EUR
Peor transacción: -18 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +23.83 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -30.86 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1528
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
otros 15...
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
No hay comentarios
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Prime Breakout Portfolio
50 USD al mes
-4%
0
0
USD
1.9K
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
4%
1:200
Copiar

