Cristian-bogdan Buzatu

Prime Breakout Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
36 (73.46%)
Negociações com perda:
13 (26.53%)
Melhor negociação:
4.80 EUR
Pior negociação:
-17.50 EUR
Lucro bruto:
47.57 EUR (3 818 pips)
Perda bruta:
-120.21 EUR (10 527 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (23.83 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
23.83 EUR (12)
Índice de Sharpe:
-0.25
Atividade de negociação:
15.34%
Depósito máximo carregado:
25.67%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
49 minutos
Fator de recuperação:
-0.86
Negociações longas:
26 (53.06%)
Negociações curtas:
23 (46.94%)
Fator de lucro:
0.40
Valor esperado:
-1.48 EUR
Lucro médio:
1.32 EUR
Perda média:
-9.25 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.86 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-30.86 EUR (4)
Crescimento mensal:
-3.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
81.17 EUR
Máximo:
84.66 EUR (5.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.38% (84.68 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.75% (14.23 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 17
USDJPY 13
NDX 13
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -3
USDJPY 11
NDX -69
EURUSD -22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 26
USDJPY 301
NDX -6.8K
EURUSD -211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.80 EUR
Pior negociação: -18 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +23.83 EUR
Máxima perda consecutiva: -30.86 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1528
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 mais ...
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Sem comentários
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Prime Breakout Portfolio
50 USD por mês
-4%
0
0
USD
1.9K
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
4%
1:200
