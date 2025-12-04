SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Prime Breakout Portfolio
Cristian-bogdan Buzatu

Prime Breakout Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
36 (73.46%)
Verlusttrades:
13 (26.53%)
Bester Trade:
4.80 EUR
Schlechtester Trade:
-17.50 EUR
Bruttoprofit:
47.57 EUR (3 818 pips)
Bruttoverlust:
-120.21 EUR (10 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (23.83 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.83 EUR (12)
Sharpe Ratio:
-0.25
Trading-Aktivität:
15.34%
Max deposit load:
25.67%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
26 (53.06%)
Short-Positionen:
23 (46.94%)
Profit-Faktor:
0.40
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.48 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.32 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.25 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.86 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.86 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
-3.73%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
81.17 EUR
Maximaler:
84.66 EUR (5.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.38% (84.68 EUR)
Kapital:
0.75% (14.23 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 17
USDJPY 13
NDX 13
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -3
USDJPY 11
NDX -69
EURUSD -22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 26
USDJPY 301
NDX -6.8K
EURUSD -211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4.80 EUR
Schlechtester Trade: -18 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.83 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.86 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1528
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
noch 15 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Keine Bewertungen
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Prime Breakout Portfolio
50 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
1.9K
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
4%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.