- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
36 (73.46%)
Verlusttrades:
13 (26.53%)
Bester Trade:
4.80 EUR
Schlechtester Trade:
-17.50 EUR
Bruttoprofit:
47.57 EUR (3 818 pips)
Bruttoverlust:
-120.21 EUR (10 527 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (23.83 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.83 EUR (12)
Sharpe Ratio:
-0.25
Trading-Aktivität:
15.34%
Max deposit load:
25.67%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
49 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
26 (53.06%)
Short-Positionen:
23 (46.94%)
Profit-Faktor:
0.40
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.48 EUR
Durchschnittlicher Profit:
1.32 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.25 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.86 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.86 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
-3.73%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
81.17 EUR
Maximaler:
84.66 EUR (5.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.38% (84.68 EUR)
Kapital:
0.75% (14.23 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|13
|NDX
|13
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-3
|USDJPY
|11
|NDX
|-69
|EURUSD
|-22
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|26
|USDJPY
|301
|NDX
|-6.8K
|EURUSD
|-211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4.80 EUR
Schlechtester Trade: -18 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.83 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.86 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1528
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
noch 15 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
-4%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
EUR
4%
1:200