- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
36 (73.46%)
Убыточных трейдов:
13 (26.53%)
Лучший трейд:
4.80 EUR
Худший трейд:
-17.50 EUR
Общая прибыль:
47.57 EUR (3 818 pips)
Общий убыток:
-120.21 EUR (10 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (23.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
23.83 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.25
Торговая активность:
15.34%
Макс. загрузка депозита:
25.67%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
26 (53.06%)
Коротких трейдов:
23 (46.94%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-1.48 EUR
Средняя прибыль:
1.32 EUR
Средний убыток:
-9.25 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-30.86 EUR (4)
Прирост в месяц:
-3.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.17 EUR
Максимальная:
84.66 EUR (5.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (84.68 EUR)
По эквити:
0.75% (14.23 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|13
|NDX
|13
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3
|USDJPY
|11
|NDX
|-69
|EURUSD
|-22
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26
|USDJPY
|301
|NDX
|-6.8K
|EURUSD
|-211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.80 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +23.83 EUR
Макс. убыток в серии: -30.86 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1528
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
еще 15...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-4%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
EUR
4%
1:200