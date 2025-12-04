СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Prime Breakout Portfolio
Cristian-bogdan Buzatu

Prime Breakout Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
36 (73.46%)
Убыточных трейдов:
13 (26.53%)
Лучший трейд:
4.80 EUR
Худший трейд:
-17.50 EUR
Общая прибыль:
47.57 EUR (3 818 pips)
Общий убыток:
-120.21 EUR (10 527 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (23.83 EUR)
Макс. прибыль в серии:
23.83 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.25
Торговая активность:
15.34%
Макс. загрузка депозита:
25.67%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
49 минут
Фактор восстановления:
-0.86
Длинных трейдов:
26 (53.06%)
Коротких трейдов:
23 (46.94%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-1.48 EUR
Средняя прибыль:
1.32 EUR
Средний убыток:
-9.25 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.86 EUR)
Макс. убыток в серии:
-30.86 EUR (4)
Прирост в месяц:
-3.73%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
81.17 EUR
Максимальная:
84.66 EUR (5.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (84.68 EUR)
По эквити:
0.75% (14.23 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
USDJPY 13
NDX 13
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -3
USDJPY 11
NDX -69
EURUSD -22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26
USDJPY 301
NDX -6.8K
EURUSD -211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.80 EUR
Худший трейд: -18 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +23.83 EUR
Макс. убыток в серии: -30.86 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1528
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Нет отзывов
2025.12.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Prime Breakout Portfolio
50 USD в месяц
-4%
0
0
USD
1.9K
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
4%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.