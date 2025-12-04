シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Prime Breakout Portfolio
Cristian-bogdan Buzatu

Prime Breakout Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
36 (73.46%)
損失トレード:
13 (26.53%)
ベストトレード:
4.80 EUR
最悪のトレード:
-17.50 EUR
総利益:
47.57 EUR (3 818 pips)
総損失:
-120.21 EUR (10 527 pips)
最大連続の勝ち:
12 (23.83 EUR)
最大連続利益:
23.83 EUR (12)
シャープレシオ:
-0.25
取引アクティビティ:
15.34%
最大入金額:
25.67%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
26 (53.06%)
短いトレード:
23 (46.94%)
プロフィットファクター:
0.40
期待されたペイオフ:
-1.48 EUR
平均利益:
1.32 EUR
平均損失:
-9.25 EUR
最大連続の負け:
4 (-30.86 EUR)
最大連続損失:
-30.86 EUR (4)
月間成長:
-3.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
81.17 EUR
最大の:
84.66 EUR (5.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.38% (84.68 EUR)
エクイティによる:
0.75% (14.23 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 17
USDJPY 13
NDX 13
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -3
USDJPY 11
NDX -69
EURUSD -22
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 26
USDJPY 301
NDX -6.8K
EURUSD -211
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.80 EUR
最悪のトレード: -18 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +23.83 EUR
最大連続損失: -30.86 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.42 × 1528
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
15 より多く...
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
レビューなし
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Prime Breakout Portfolio
50 USD/月
-4%
0
0
USD
1.9K
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
4%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください