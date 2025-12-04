- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
36 (73.46%)
損失トレード:
13 (26.53%)
ベストトレード:
4.80 EUR
最悪のトレード:
-17.50 EUR
総利益:
47.57 EUR (3 818 pips)
総損失:
-120.21 EUR (10 527 pips)
最大連続の勝ち:
12 (23.83 EUR)
最大連続利益:
23.83 EUR (12)
シャープレシオ:
-0.25
取引アクティビティ:
15.34%
最大入金額:
25.67%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
49 分
リカバリーファクター:
-0.86
長いトレード:
26 (53.06%)
短いトレード:
23 (46.94%)
プロフィットファクター:
0.40
期待されたペイオフ:
-1.48 EUR
平均利益:
1.32 EUR
平均損失:
-9.25 EUR
最大連続の負け:
4 (-30.86 EUR)
最大連続損失:
-30.86 EUR (4)
月間成長:
-3.73%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
81.17 EUR
最大の:
84.66 EUR (5.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.38% (84.68 EUR)
エクイティによる:
0.75% (14.23 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USDJPY
|13
|NDX
|13
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-3
|USDJPY
|11
|NDX
|-69
|EURUSD
|-22
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|26
|USDJPY
|301
|NDX
|-6.8K
|EURUSD
|-211
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.80 EUR
最悪のトレード: -18 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +23.83 EUR
最大連続損失: -30.86 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.42 × 1528
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
Multi-asset breakout signal focusing on EURUSD, USDJPY, US100 and XAUUSD.
A portfolio of intraday breakout strategies on major FX, indices and Gold, all with predefined SL & TP.
No grid, no martingale, no aggressive averaging. Designed for controlled risk and sustainable growth, with prop-firm-friendly behaviour when used with conservative risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
3
100%
49
73%
15%
0.39
-1.48
EUR
EUR
4%
1:200