- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
439
盈利交易:
370 (84.28%)
亏损交易:
69 (15.72%)
最好交易:
283.00 USD
最差交易:
-176.25 USD
毛利:
4 837.05 USD (49 121 pips)
毛利亏损:
-2 454.05 USD (29 897 pips)
最大连续赢利:
22 (180.60 USD)
最大连续盈利:
387.20 USD (20)
夏普比率:
0.19
交易活动:
15.29%
最大入金加载:
15.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
184
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
8.35
长期交易:
272 (61.96%)
短期交易:
167 (38.04%)
利润因子:
1.97
预期回报:
5.43 USD
平均利润:
13.07 USD
平均损失:
-35.57 USD
最大连续失误:
2 (-284.75 USD)
最大连续亏损:
-284.75 USD (2)
每月增长:
23.83%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
5.95 USD
最大值:
285.25 USD (2.59%)
相对跌幅:
结余:
2.65% (292.25 USD)
净值:
22.81% (2 447.75 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|436
|GOLD.ls
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.ls
|2.4K
|GOLD.ls
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.ls
|19K
|GOLD.ls
|-6
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +283.00 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +180.60 USD
最大连续亏损: -284.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月888 USD
24%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
4
95%
439
84%
15%
1.97
5.43
USD
USD
23%
1:200