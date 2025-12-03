信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AURUM PROJEKT
Oleh Sharpan

AURUM PROJEKT

Oleh Sharpan
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 888 USD per 
增长自 2025 24%
InstaForex-Server
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
439
盈利交易:
370 (84.28%)
亏损交易:
69 (15.72%)
最好交易:
283.00 USD
最差交易:
-176.25 USD
毛利:
4 837.05 USD (49 121 pips)
毛利亏损:
-2 454.05 USD (29 897 pips)
最大连续赢利:
22 (180.60 USD)
最大连续盈利:
387.20 USD (20)
夏普比率:
0.19
交易活动:
15.29%
最大入金加载:
15.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
184
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
8.35
长期交易:
272 (61.96%)
短期交易:
167 (38.04%)
利润因子:
1.97
预期回报:
5.43 USD
平均利润:
13.07 USD
平均损失:
-35.57 USD
最大连续失误:
2 (-284.75 USD)
最大连续亏损:
-284.75 USD (2)
每月增长:
23.83%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
5.95 USD
最大值:
285.25 USD (2.59%)
相对跌幅:
结余:
2.65% (292.25 USD)
净值:
22.81% (2 447.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.ls 436
GOLD.ls 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.ls 2.4K
GOLD.ls -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.ls 19K
GOLD.ls -6
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +283.00 USD
最差交易: -176 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +180.60 USD
最大连续亏损: -284.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InstaForex-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.03 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载