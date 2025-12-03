SignaleKategorien
Oleh Sharpan

AURUM PROJEKT

Oleh Sharpan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 888 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 24%
InstaForex-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
443
Gewinntrades:
374 (84.42%)
Verlusttrades:
69 (15.58%)
Bester Trade:
283.00 USD
Schlechtester Trade:
-176.25 USD
Bruttoprofit:
4 886.55 USD (49 560 pips)
Bruttoverlust:
-2 460.55 USD (29 897 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (180.60 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
387.20 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
14.10%
Max deposit load:
15.71%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
8.50
Long-Positionen:
274 (61.85%)
Short-Positionen:
169 (38.15%)
Profit-Faktor:
1.99
Mathematische Gewinnerwartung:
5.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-284.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-284.75 USD (2)
Wachstum pro Monat :
24.26%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.95 USD
Maximaler:
285.25 USD (2.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.65% (292.25 USD)
Kapital:
22.81% (2 447.75 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.ls 440
GOLD.ls 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.ls 2.4K
GOLD.ls -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.ls 20K
GOLD.ls -6
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +283.00 USD
Schlechtester Trade: -176 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +180.60 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -284.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "InstaForex-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.03 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
