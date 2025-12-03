SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AURUM PROJEKT
Oleh Sharpan

AURUM PROJEKT

Oleh Sharpan
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD al mes
incremento desde 2025 24%
InstaForex-Server
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
440
Transacciones Rentables:
371 (84.31%)
Transacciones Irrentables:
69 (15.68%)
Mejor transacción:
283.00 USD
Peor transacción:
-176.25 USD
Beneficio Bruto:
4 843.15 USD (49 243 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 454.55 USD (29 897 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (180.60 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
387.20 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
14.10%
Carga máxima del depósito:
15.71%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
145
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
8.37
Transacciones Largas:
273 (62.05%)
Transacciones Cortas:
167 (37.95%)
Factor de Beneficio:
1.97
Beneficio Esperado:
5.43 USD
Beneficio medio:
13.05 USD
Pérdidas medias:
-35.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-284.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-284.75 USD (2)
Crecimiento al mes:
23.89%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.95 USD
Máxima:
285.25 USD (2.59%)
Reducción relativa:
De balance:
2.65% (292.25 USD)
De fondos:
22.81% (2 447.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.ls 437
GOLD.ls 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.ls 2.4K
GOLD.ls -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.ls 19K
GOLD.ls -6
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +283.00 USD
Peor transacción: -176 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +180.60 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -284.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "InstaForex-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.03 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AURUM PROJEKT
888 USD al mes
24%
0
0
USD
12K
USD
4
95%
440
84%
14%
1.97
5.43
USD
23%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.