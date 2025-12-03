- Crescimento
Negociações:
440
Negociações com lucro:
371 (84.31%)
Negociações com perda:
69 (15.68%)
Melhor negociação:
283.00 USD
Pior negociação:
-176.25 USD
Lucro bruto:
4 843.15 USD (49 243 pips)
Perda bruta:
-2 454.55 USD (29 897 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (180.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
387.20 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
14.10%
Depósito máximo carregado:
15.71%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
145
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
8.37
Negociações longas:
273 (62.05%)
Negociações curtas:
167 (37.95%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
5.43 USD
Lucro médio:
13.05 USD
Perda média:
-35.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-284.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-284.75 USD (2)
Crescimento mensal:
23.89%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.95 USD
Máximo:
285.25 USD (2.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.65% (292.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.81% (2 447.75 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|437
|GOLD.ls
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ls
|2.4K
|GOLD.ls
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ls
|19K
|GOLD.ls
|-6
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaForex-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
