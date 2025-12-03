- 成長
トレード:
440
利益トレード:
371 (84.31%)
損失トレード:
69 (15.68%)
ベストトレード:
283.00 USD
最悪のトレード:
-176.25 USD
総利益:
4 843.15 USD (49 243 pips)
総損失:
-2 454.55 USD (29 897 pips)
最大連続の勝ち:
22 (180.60 USD)
最大連続利益:
387.20 USD (20)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
14.10%
最大入金額:
15.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
145
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
8.37
長いトレード:
273 (62.05%)
短いトレード:
167 (37.95%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
5.43 USD
平均利益:
13.05 USD
平均損失:
-35.57 USD
最大連続の負け:
2 (-284.75 USD)
最大連続損失:
-284.75 USD (2)
月間成長:
23.89%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.95 USD
最大の:
285.25 USD (2.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.65% (292.25 USD)
エクイティによる:
22.81% (2 447.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|437
|GOLD.ls
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.ls
|2.4K
|GOLD.ls
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.ls
|19K
|GOLD.ls
|-6
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
