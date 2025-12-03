シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AURUM PROJEKT
Oleh Sharpan

AURUM PROJEKT

Oleh Sharpan
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  888  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 24%
InstaForex-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
440
利益トレード:
371 (84.31%)
損失トレード:
69 (15.68%)
ベストトレード:
283.00 USD
最悪のトレード:
-176.25 USD
総利益:
4 843.15 USD (49 243 pips)
総損失:
-2 454.55 USD (29 897 pips)
最大連続の勝ち:
22 (180.60 USD)
最大連続利益:
387.20 USD (20)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
14.10%
最大入金額:
15.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
145
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
8.37
長いトレード:
273 (62.05%)
短いトレード:
167 (37.95%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
5.43 USD
平均利益:
13.05 USD
平均損失:
-35.57 USD
最大連続の負け:
2 (-284.75 USD)
最大連続損失:
-284.75 USD (2)
月間成長:
23.89%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.95 USD
最大の:
285.25 USD (2.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.65% (292.25 USD)
エクイティによる:
22.81% (2 447.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.ls 437
GOLD.ls 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.ls 2.4K
GOLD.ls -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.ls 19K
GOLD.ls -6
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +283.00 USD
最悪のトレード: -176 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +180.60 USD
最大連続損失: -284.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaForex-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.03 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください