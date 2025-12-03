- Прирост
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
351 (84.57%)
Убыточных трейдов:
64 (15.42%)
Лучший трейд:
283.00 USD
Худший трейд:
-176.25 USD
Общая прибыль:
4 309.60 USD (45 871 pips)
Общий убыток:
-2 113.50 USD (25 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (180.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.20 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
15.29%
Макс. загрузка депозита:
15.71%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
170
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
7.70
Длинных трейдов:
262 (63.13%)
Коротких трейдов:
153 (36.87%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
12.28 USD
Средний убыток:
-33.02 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-284.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-284.75 USD (2)
Прирост в месяц:
21.96%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.95 USD
Максимальная:
285.25 USD (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.65% (292.25 USD)
По эквити:
22.81% (2 447.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|412
|GOLD.ls
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.ls
|2.2K
|GOLD.ls
|-5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.ls
|20K
|GOLD.ls
|-6
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
