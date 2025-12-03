СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AURUM PROJEKT
Oleh Sharpan

AURUM PROJEKT

Oleh Sharpan
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2025 22%
InstaForex-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
351 (84.57%)
Убыточных трейдов:
64 (15.42%)
Лучший трейд:
283.00 USD
Худший трейд:
-176.25 USD
Общая прибыль:
4 309.60 USD (45 871 pips)
Общий убыток:
-2 113.50 USD (25 440 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (180.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
387.20 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
15.29%
Макс. загрузка депозита:
15.71%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
170
Ср. время удержания:
18 минут
Фактор восстановления:
7.70
Длинных трейдов:
262 (63.13%)
Коротких трейдов:
153 (36.87%)
Профит фактор:
2.04
Мат. ожидание:
5.29 USD
Средняя прибыль:
12.28 USD
Средний убыток:
-33.02 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-284.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-284.75 USD (2)
Прирост в месяц:
21.96%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.95 USD
Максимальная:
285.25 USD (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.65% (292.25 USD)
По эквити:
22.81% (2 447.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.ls 412
GOLD.ls 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.ls 2.2K
GOLD.ls -5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.ls 20K
GOLD.ls -6
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +283.00 USD
Худший трейд: -176 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +180.60 USD
Макс. убыток в серии: -284.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaForex-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.03 17:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
