- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
264
盈利交易:
100 (37.87%)
亏损交易:
164 (62.12%)
最好交易:
91.10 USD
最差交易:
-116.00 USD
毛利:
1 400.12 USD (747 963 pips)
毛利亏损:
-1 868.09 USD (646 131 pips)
最大连续赢利:
9 (47.26 USD)
最大连续盈利:
133.20 USD (4)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
5.76%
最大入金加载:
45.18%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
68
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-0.68
长期交易:
161 (60.98%)
短期交易:
103 (39.02%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-1.77 USD
平均利润:
14.00 USD
平均损失:
-11.39 USD
最大连续失误:
14 (-54.78 USD)
最大连续亏损:
-264.45 USD (11)
每月增长:
-1.69%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
641.06 USD
最大值:
686.16 USD (3.51%)
相对跌幅:
结余:
5.39% (468.08 USD)
净值:
8.81% (95.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|BTCUSD
|85
|GBPUSD
|35
|US30
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-181
|BTCUSD
|47
|GBPUSD
|-315
|US30
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|115K
|GBPUSD
|-428
|US30
|-1.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +91.10 USD
最差交易: -116 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +47.26 USD
最大连续亏损: -54.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 873
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
0%
264
37%
6%
0.74
-1.77
USD
USD
9%
1:300