Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26 0.00 × 14 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 itexsys-Platform 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 Earnex-Trade 0.00 × 69 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 6 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 DooGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 ICMarketsEU-MT5-2 0.25 × 8 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 VTMarkets-Live 0.68 × 228 XMTrading-MT5 3 0.71 × 5585 StriforLLC-Live 0.72 × 18 Exness-MT5Real8 0.80 × 873 еще 131... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика