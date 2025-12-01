- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
264
Прибыльных трейдов:
100 (37.87%)
Убыточных трейдов:
164 (62.12%)
Лучший трейд:
91.10 USD
Худший трейд:
-116.00 USD
Общая прибыль:
1 400.12 USD (747 963 pips)
Общий убыток:
-1 868.09 USD (646 131 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (47.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.20 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
5.76%
Макс. загрузка депозита:
45.18%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
161 (60.98%)
Коротких трейдов:
103 (39.02%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-1.77 USD
Средняя прибыль:
14.00 USD
Средний убыток:
-11.39 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-54.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-264.45 USD (11)
Прирост в месяц:
-1.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
641.06 USD
Максимальная:
686.16 USD (3.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.39% (468.08 USD)
По эквити:
8.81% (95.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|BTCUSD
|85
|GBPUSD
|35
|US30
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-181
|BTCUSD
|47
|GBPUSD
|-315
|US30
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|115K
|GBPUSD
|-428
|US30
|-1.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +91.10 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +47.26 USD
Макс. убыток в серии: -54.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 873
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
0%
264
37%
6%
0.74
-1.77
USD
USD
9%
1:300