Daniel Constantin

CDFXXX

Daniel Constantin
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -2%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
264
Прибыльных трейдов:
100 (37.87%)
Убыточных трейдов:
164 (62.12%)
Лучший трейд:
91.10 USD
Худший трейд:
-116.00 USD
Общая прибыль:
1 400.12 USD (747 963 pips)
Общий убыток:
-1 868.09 USD (646 131 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (47.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.20 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
5.76%
Макс. загрузка депозита:
45.18%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
161 (60.98%)
Коротких трейдов:
103 (39.02%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-1.77 USD
Средняя прибыль:
14.00 USD
Средний убыток:
-11.39 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-54.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-264.45 USD (11)
Прирост в месяц:
-1.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
641.06 USD
Максимальная:
686.16 USD (3.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.39% (468.08 USD)
По эквити:
8.81% (95.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 136
BTCUSD 85
GBPUSD 35
US30 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -181
BTCUSD 47
GBPUSD -315
US30 -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -11K
BTCUSD 115K
GBPUSD -428
US30 -1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +91.10 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +47.26 USD
Макс. убыток в серии: -54.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 69
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 873
еще 131...
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CDFXXX
30 USD в месяц
-2%
0
0
USD
10K
USD
4
0%
264
37%
6%
0.74
-1.77
USD
9%
1:300
