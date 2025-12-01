- 成長
トレード:
295
利益トレード:
109 (36.94%)
損失トレード:
186 (63.05%)
ベストトレード:
91.10 USD
最悪のトレード:
-116.00 USD
総利益:
1 570.92 USD (838 769 pips)
総損失:
-2 148.49 USD (769 109 pips)
最大連続の勝ち:
9 (47.26 USD)
最大連続利益:
133.20 USD (4)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
5.76%
最大入金額:
45.18%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
86
平均保有時間:
13 分
リカバリーファクター:
-0.83
長いトレード:
188 (63.73%)
短いトレード:
107 (36.27%)
プロフィットファクター:
0.73
期待されたペイオフ:
-1.96 USD
平均利益:
14.41 USD
平均損失:
-11.55 USD
最大連続の負け:
14 (-54.78 USD)
最大連続損失:
-264.45 USD (11)
月間成長:
-2.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
650.92 USD
最大の:
696.02 USD (3.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.39% (468.08 USD)
エクイティによる:
8.81% (95.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|BTCUSD
|102
|GBPUSD
|35
|US30
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-248
|BTCUSD
|5
|GBPUSD
|-315
|US30
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|83K
|GBPUSD
|-428
|US30
|-1.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +91.10 USD
最悪のトレード: -116 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +47.26 USD
最大連続損失: -54.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 873
