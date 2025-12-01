SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / CDFXXX
Daniel Constantin

CDFXXX

Daniel Constantin
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
109 (36.94%)
Transacciones Irrentables:
186 (63.05%)
Mejor transacción:
91.10 USD
Peor transacción:
-116.00 USD
Beneficio Bruto:
1 570.92 USD (838 769 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 148.49 USD (769 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (47.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.20 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
5.76%
Carga máxima del depósito:
45.18%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
188 (63.73%)
Transacciones Cortas:
107 (36.27%)
Factor de Beneficio:
0.73
Beneficio Esperado:
-1.96 USD
Beneficio medio:
14.41 USD
Pérdidas medias:
-11.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-54.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-264.45 USD (11)
Crecimiento al mes:
-2.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
650.92 USD
Máxima:
696.02 USD (3.56%)
Reducción relativa:
De balance:
5.39% (468.08 USD)
De fondos:
8.81% (95.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 150
BTCUSD 102
GBPUSD 35
US30 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -248
BTCUSD 5
GBPUSD -315
US30 -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -11K
BTCUSD 83K
GBPUSD -428
US30 -1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +91.10 USD
Peor transacción: -116 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +47.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Earnex-Trade
0.00 × 71
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.82 × 873
otros 131...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CDFXXX
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
9.9K
USD
4
0%
295
36%
6%
0.73
-1.96
USD
9%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.