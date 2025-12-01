El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real26 0.00 × 14 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 itexsys-Platform 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 7 Earnex-Trade 0.00 × 71 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 6 GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES 0.00 × 1 GFXCompanyWLL-Demo 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 3 DooGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real29 0.00 × 1 AlpariEvrasia-Real01 0.12 × 42 KuberaCapitalMarkets-Server 0.14 × 688 ICTrading-MT5-4 0.23 × 13 ICMarketsEU-MT5-2 0.25 × 8 CapitalXtend-MetaTrader5 0.44 × 9 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ICMarkets-MT5 0.58 × 36 VTMarkets-Live 0.68 × 228 XMTrading-MT5 3 0.71 × 5585 StriforLLC-Live 0.72 × 18 Exness-MT5Real8 0.82 × 873 otros 131... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada