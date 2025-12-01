- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
295
Transacciones Rentables:
109 (36.94%)
Transacciones Irrentables:
186 (63.05%)
Mejor transacción:
91.10 USD
Peor transacción:
-116.00 USD
Beneficio Bruto:
1 570.92 USD (838 769 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 148.49 USD (769 109 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (47.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.20 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
5.76%
Carga máxima del depósito:
45.18%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
86
Tiempo medio de espera:
13 minutos
Factor de Recuperación:
-0.83
Transacciones Largas:
188 (63.73%)
Transacciones Cortas:
107 (36.27%)
Factor de Beneficio:
0.73
Beneficio Esperado:
-1.96 USD
Beneficio medio:
14.41 USD
Pérdidas medias:
-11.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-54.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-264.45 USD (11)
Crecimiento al mes:
-2.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
650.92 USD
Máxima:
696.02 USD (3.56%)
Reducción relativa:
De balance:
5.39% (468.08 USD)
De fondos:
8.81% (95.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|BTCUSD
|102
|GBPUSD
|35
|US30
|8
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-248
|BTCUSD
|5
|GBPUSD
|-315
|US30
|-19
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|83K
|GBPUSD
|-428
|US30
|-1.9K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +91.10 USD
Peor transacción: -116 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +47.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -54.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
