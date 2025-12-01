- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
295
Negociações com lucro:
109 (36.94%)
Negociações com perda:
186 (63.05%)
Melhor negociação:
91.10 USD
Pior negociação:
-116.00 USD
Lucro bruto:
1 570.92 USD (838 769 pips)
Perda bruta:
-2 148.49 USD (769 109 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (47.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.20 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
5.76%
Depósito máximo carregado:
45.18%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
86
Tempo médio de espera:
13 minutos
Fator de recuperação:
-0.83
Negociações longas:
188 (63.73%)
Negociações curtas:
107 (36.27%)
Fator de lucro:
0.73
Valor esperado:
-1.96 USD
Lucro médio:
14.41 USD
Perda média:
-11.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-54.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-264.45 USD (11)
Crescimento mensal:
-2.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
650.92 USD
Máximo:
696.02 USD (3.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.39% (468.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.81% (95.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|150
|BTCUSD
|102
|GBPUSD
|35
|US30
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-248
|BTCUSD
|5
|GBPUSD
|-315
|US30
|-19
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-11K
|BTCUSD
|83K
|GBPUSD
|-428
|US30
|-1.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +91.10 USD
Pior negociação: -116 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +47.26 USD
Máxima perda consecutiva: -54.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 6
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.25 × 8
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
VTMarkets-Live
|0.68 × 228
|
XMTrading-MT5 3
|0.71 × 5585
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 873
