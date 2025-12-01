SignaleKategorien
Daniel Constantin

CDFXXX

Daniel Constantin
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
ICMarketsSC-MT5-2
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
297
Gewinntrades:
109 (36.70%)
Verlusttrades:
188 (63.30%)
Bester Trade:
91.10 USD
Schlechtester Trade:
-116.00 USD
Bruttoprofit:
1 570.92 USD (838 769 pips)
Bruttoverlust:
-2 167.39 USD (769 135 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (47.26 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
133.20 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.10
Trading-Aktivität:
5.76%
Max deposit load:
45.18%
Letzter Trade:
10 Minuten
Trades pro Woche:
89
Durchschn. Haltezeit:
13 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.86
Long-Positionen:
188 (63.30%)
Short-Positionen:
109 (36.70%)
Profit-Faktor:
0.72
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-54.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-264.45 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-2.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
650.92 USD
Maximaler:
696.02 USD (3.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.39% (468.08 USD)
Kapital:
8.81% (95.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 150
BTCUSD 102
GBPUSD 37
US30 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -248
BTCUSD 5
GBPUSD -334
US30 -19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
BTCUSD 83K
GBPUSD -454
US30 -1.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +91.10 USD
Schlechtester Trade: -116 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.26 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -54.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 6
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
Earnex-Trade
0.34 × 76
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
VTMarkets-Live
0.68 × 228
XMTrading-MT5 3
0.71 × 5585
StriforLLC-Live
0.72 × 18
Exness-MT5Real8
0.80 × 873
noch 131 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:300
2025.12.24 16:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 15:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 09:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 07:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 07:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.