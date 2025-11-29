- 成长
交易:
381
盈利交易:
246 (64.56%)
亏损交易:
135 (35.43%)
最好交易:
5 588.15 USD
最差交易:
-12 728.67 USD
毛利:
105 213.87 USD (68 141 pips)
毛利亏损:
-79 181.54 USD (57 113 pips)
最大连续赢利:
9 (3 049.26 USD)
最大连续盈利:
6 293.47 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.11%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.81
长期交易:
191 (50.13%)
短期交易:
190 (49.87%)
利润因子:
1.33
预期回报:
68.33 USD
平均利润:
427.70 USD
平均损失:
-586.53 USD
最大连续失误:
6 (-32 084.61 USD)
最大连续亏损:
-32 084.61 USD (6)
每月增长:
15.08%
年度预测:
182.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
158.51 USD
最大值:
32 084.61 USD (36.55%)
相对跌幅:
结余:
36.55% (32 084.61 USD)
净值:
16.67% (12 057.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP-S
|116
|EURUSD-S
|108
|USDCAD-S
|99
|GBPUSD-S
|58
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP-S
|9.7K
|EURUSD-S
|18K
|USDCAD-S
|-19K
|GBPUSD-S
|17K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP-S
|8.4K
|EURUSD-S
|9.5K
|USDCAD-S
|-6.1K
|GBPUSD-S
|-593
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 588.15 USD
最差交易: -12 729 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 049.26 USD
最大连续亏损: -32 084.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RallyvilleMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
