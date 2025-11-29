信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AlphaMind Prime Machine
Yi Fan Liu

AlphaMind Prime Machine

Yi Fan Liu
0条评论
可靠性
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 52%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
381
盈利交易:
246 (64.56%)
亏损交易:
135 (35.43%)
最好交易:
5 588.15 USD
最差交易:
-12 728.67 USD
毛利:
105 213.87 USD (68 141 pips)
毛利亏损:
-79 181.54 USD (57 113 pips)
最大连续赢利:
9 (3 049.26 USD)
最大连续盈利:
6 293.47 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
12.11%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.81
长期交易:
191 (50.13%)
短期交易:
190 (49.87%)
利润因子:
1.33
预期回报:
68.33 USD
平均利润:
427.70 USD
平均损失:
-586.53 USD
最大连续失误:
6 (-32 084.61 USD)
最大连续亏损:
-32 084.61 USD (6)
每月增长:
15.08%
年度预测:
182.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
158.51 USD
最大值:
32 084.61 USD (36.55%)
相对跌幅:
结余:
36.55% (32 084.61 USD)
净值:
16.67% (12 057.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP-S 116
EURUSD-S 108
USDCAD-S 99
GBPUSD-S 58
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP-S 9.7K
EURUSD-S 18K
USDCAD-S -19K
GBPUSD-S 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP-S 8.4K
EURUSD-S 9.5K
USDCAD-S -6.1K
GBPUSD-S -593
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 588.15 USD
最差交易: -12 729 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +3 049.26 USD
最大连续亏损: -32 084.61 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RallyvilleMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlphaMind Prime Machine
每月30 USD
52%
0
0
USD
76K
USD
25
100%
381
64%
100%
1.32
68.33
USD
37%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载