Yi Fan Liu

AlphaMind Prime Machine

Yi Fan Liu
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
0%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
328
Profit Trade:
207 (63.10%)
Loss Trade:
121 (36.89%)
Best Trade:
5 588.15 USD
Worst Trade:
-12 728.67 USD
Profitto lordo:
92 001.02 USD (58 945 pips)
Perdita lorda:
-73 094.06 USD (51 031 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 049.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 293.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
170 (51.83%)
Short Trade:
158 (48.17%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
57.64 USD
Profitto medio:
444.45 USD
Perdita media:
-604.08 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-32 084.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32 084.61 USD (6)
Crescita mensile:
15.33%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
158.51 USD
Massimale:
32 084.61 USD (36.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.80% (1 926.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP-S 99
EURUSD-S 93
USDCAD-S 85
GBPUSD-S 51
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP-S 8.7K
EURUSD-S 16K
USDCAD-S -21K
GBPUSD-S 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP-S 7.2K
EURUSD-S 6.4K
USDCAD-S -6.1K
GBPUSD-S 620
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 588.15 USD
Worst Trade: -12 729 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 049.26 USD
Massima perdita consecutiva: -32 084.61 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RallyvilleMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

