- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
328
Profit Trade:
207 (63.10%)
Loss Trade:
121 (36.89%)
Best Trade:
5 588.15 USD
Worst Trade:
-12 728.67 USD
Profitto lordo:
92 001.02 USD (58 945 pips)
Perdita lorda:
-73 094.06 USD (51 031 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (3 049.26 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 293.47 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
2.24%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.59
Long Trade:
170 (51.83%)
Short Trade:
158 (48.17%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
57.64 USD
Profitto medio:
444.45 USD
Perdita media:
-604.08 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-32 084.61 USD)
Massima perdita consecutiva:
-32 084.61 USD (6)
Crescita mensile:
15.33%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
158.51 USD
Massimale:
32 084.61 USD (36.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
2.80% (1 926.96 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURGBP-S
|99
|EURUSD-S
|93
|USDCAD-S
|85
|GBPUSD-S
|51
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURGBP-S
|8.7K
|EURUSD-S
|16K
|USDCAD-S
|-21K
|GBPUSD-S
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURGBP-S
|7.2K
|EURUSD-S
|6.4K
|USDCAD-S
|-6.1K
|GBPUSD-S
|620
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 588.15 USD
Worst Trade: -12 729 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +3 049.26 USD
Massima perdita consecutiva: -32 084.61 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RallyvilleMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni