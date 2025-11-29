SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AlphaMind Prime Machine
Yi Fan Liu

AlphaMind Prime Machine

Yi Fan Liu
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
0%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
328
Bénéfice trades:
207 (63.10%)
Perte trades:
121 (36.89%)
Meilleure transaction:
5 588.15 USD
Pire transaction:
-12 728.67 USD
Bénéfice brut:
92 001.02 USD (58 945 pips)
Perte brute:
-73 094.06 USD (51 031 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (3 049.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 293.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.24%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.59
Longs trades:
170 (51.83%)
Courts trades:
158 (48.17%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
57.64 USD
Bénéfice moyen:
444.45 USD
Perte moyenne:
-604.08 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-32 084.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-32 084.61 USD (6)
Croissance mensuelle:
15.33%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
158.51 USD
Maximal:
32 084.61 USD (36.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
2.80% (1 926.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP-S 99
EURUSD-S 93
USDCAD-S 85
GBPUSD-S 51
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP-S 8.7K
EURUSD-S 16K
USDCAD-S -21K
GBPUSD-S 15K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP-S 7.2K
EURUSD-S 6.4K
USDCAD-S -6.1K
GBPUSD-S 620
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 588.15 USD
Pire transaction: -12 729 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3 049.26 USD
Perte consécutive maximale: -32 084.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RallyvilleMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
