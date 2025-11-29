SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / AlphaMind Prime Machine
Yi Fan Liu

AlphaMind Prime Machine

Yi Fan Liu
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 52%
RallyvilleMarkets-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
383
Transacciones Rentables:
246 (64.22%)
Transacciones Irrentables:
137 (35.77%)
Mejor transacción:
5 588.15 USD
Peor transacción:
-12 728.67 USD
Beneficio Bruto:
105 213.87 USD (68 141 pips)
Pérdidas Brutas:
-79 418.64 USD (57 305 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (3 049.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 293.47 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
12.11%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.80
Transacciones Largas:
193 (50.39%)
Transacciones Cortas:
190 (49.61%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
67.35 USD
Beneficio medio:
427.70 USD
Pérdidas medias:
-579.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-32 084.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-32 084.61 USD (6)
Crecimiento al mes:
13.62%
Pronóstico anual:
165.27%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
158.51 USD
Máxima:
32 084.61 USD (36.55%)
Reducción relativa:
De balance:
36.55% (32 084.61 USD)
De fondos:
16.67% (12 057.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP-S 116
EURUSD-S 109
USDCAD-S 99
GBPUSD-S 59
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP-S 9.7K
EURUSD-S 18K
USDCAD-S -19K
GBPUSD-S 17K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP-S 8.4K
EURUSD-S 9.5K
USDCAD-S -6.1K
GBPUSD-S -784
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5 588.15 USD
Peor transacción: -12 729 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +3 049.26 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -32 084.61 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RallyvilleMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AlphaMind Prime Machine
30 USD al mes
52%
0
0
USD
76K
USD
26
100%
383
64%
100%
1.32
67.35
USD
37%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.