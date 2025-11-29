- Прирост
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
246 (64.56%)
Убыточных трейдов:
135 (35.43%)
Лучший трейд:
5 588.15 USD
Худший трейд:
-12 728.67 USD
Общая прибыль:
105 213.87 USD (68 141 pips)
Общий убыток:
-79 181.54 USD (57 113 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (3 049.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 293.47 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
12.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
191 (50.13%)
Коротких трейдов:
190 (49.87%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
68.33 USD
Средняя прибыль:
427.70 USD
Средний убыток:
-586.53 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-32 084.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-32 084.61 USD (6)
Прирост в месяц:
15.08%
Годовой прогноз:
182.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
158.51 USD
Максимальная:
32 084.61 USD (36.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.55% (32 084.61 USD)
По эквити:
16.67% (12 057.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP-S
|116
|EURUSD-S
|108
|USDCAD-S
|99
|GBPUSD-S
|58
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP-S
|9.7K
|EURUSD-S
|18K
|USDCAD-S
|-19K
|GBPUSD-S
|17K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP-S
|8.4K
|EURUSD-S
|9.5K
|USDCAD-S
|-6.1K
|GBPUSD-S
|-593
- Загрузка депозита
- Просадка
