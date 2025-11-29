- Büyüme
İşlemler:
328
Kârla kapanan işlemler:
207 (63.10%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (36.89%)
En iyi işlem:
5 588.15 USD
En kötü işlem:
-12 728.67 USD
Brüt kâr:
92 001.02 USD (58 945 pips)
Brüt zarar:
-73 094.06 USD (51 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (3 049.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 293.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.59
Alış işlemleri:
170 (51.83%)
Satış işlemleri:
158 (48.17%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
57.64 USD
Ortalama kâr:
444.45 USD
Ortalama zarar:
-604.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-32 084.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32 084.61 USD (6)
Aylık büyüme:
15.33%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
158.51 USD
Maksimum:
32 084.61 USD (36.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.80% (1 926.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP-S
|99
|EURUSD-S
|93
|USDCAD-S
|85
|GBPUSD-S
|51
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP-S
|8.7K
|EURUSD-S
|16K
|USDCAD-S
|-21K
|GBPUSD-S
|15K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP-S
|7.2K
|EURUSD-S
|6.4K
|USDCAD-S
|-6.1K
|GBPUSD-S
|620
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 588.15 USD
En kötü işlem: -12 729 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +3 049.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -32 084.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RallyvilleMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
