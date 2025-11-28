- 成长
交易:
66
盈利交易:
50 (75.75%)
亏损交易:
16 (24.24%)
最好交易:
380.35 USD
最差交易:
-546.60 USD
毛利:
2 057.57 USD (953 011 pips)
毛利亏损:
-1 833.92 USD (239 810 pips)
最大连续赢利:
13 (735.40 USD)
最大连续盈利:
1 001.95 USD (3)
夏普比率:
0.08
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
54.23%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
36
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.17
长期交易:
45 (68.18%)
短期交易:
21 (31.82%)
利润因子:
1.12
预期回报:
3.39 USD
平均利润:
41.15 USD
平均损失:
-114.62 USD
最大连续失误:
3 (-1 304.50 USD)
最大连续亏损:
-1 304.50 USD (3)
每月增长:
23.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
48.13 USD
最大值:
1 304.50 USD (53.89%)
相对跌幅:
结余:
53.89% (1 304.50 USD)
净值:
71.05% (761.89 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|35
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|10
|ETHUSD
|8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|136
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|-14
|ETHUSD
|39
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|2.8K
|BTCUSD
|633K
|XAUUSD
|39K
|ETHUSD
|39K
最好交易: +380.35 USD
最差交易: -547 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +735.40 USD
最大连续亏损: -1 304.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
