- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
39 (75.00%)
Убыточных трейдов:
13 (25.00%)
Лучший трейд:
380.35 USD
Худший трейд:
-546.60 USD
Общая прибыль:
1 914.68 USD (682 092 pips)
Общий убыток:
-1 761.17 USD (170 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (735.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 001.95 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
54.23%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
35 (67.31%)
Коротких трейдов:
17 (32.69%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
49.09 USD
Средний убыток:
-135.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 304.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 304.50 USD (3)
Прирост в месяц:
15.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.13 USD
Максимальная:
1 304.50 USD (53.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.89% (1 304.50 USD)
По эквити:
71.05% (761.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|29
|XAUUSD
|10
|BTCUSD
|8
|ETHUSD
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|96
|XAUUSD
|-14
|BTCUSD
|44
|ETHUSD
|27
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|2K
|XAUUSD
|39K
|BTCUSD
|444K
|ETHUSD
|27K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +380.35 USD
Худший трейд: -547 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +735.40 USD
Макс. убыток в серии: -1 304.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
Нет отзывов
