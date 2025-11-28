СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Patience Shot1
Chatrmongkol Potidokmai

Patience Shot1

Chatrmongkol Potidokmai
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 16%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
39 (75.00%)
Убыточных трейдов:
13 (25.00%)
Лучший трейд:
380.35 USD
Худший трейд:
-546.60 USD
Общая прибыль:
1 914.68 USD (682 092 pips)
Общий убыток:
-1 761.17 USD (170 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (735.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 001.95 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
54.23%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.12
Длинных трейдов:
35 (67.31%)
Коротких трейдов:
17 (32.69%)
Профит фактор:
1.09
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
49.09 USD
Средний убыток:
-135.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-1 304.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 304.50 USD (3)
Прирост в месяц:
15.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
48.13 USD
Максимальная:
1 304.50 USD (53.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.89% (1 304.50 USD)
По эквити:
71.05% (761.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 29
XAUUSD 10
BTCUSD 8
ETHUSD 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 96
XAUUSD -14
BTCUSD 44
ETHUSD 27
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 2K
XAUUSD 39K
BTCUSD 444K
ETHUSD 27K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +380.35 USD
Худший трейд: -547 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +735.40 USD
Макс. убыток в серии: -1 304.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
еще 66...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
Нет отзывов
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 08:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 16:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Patience Shot1
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
1.1K
USD
3
0%
52
75%
100%
1.08
2.95
USD
71%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.