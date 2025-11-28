シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Patience Shot1
Chatrmongkol Potidokmai

Patience Shot1

Chatrmongkol Potidokmai
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 25%
Exness-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
68
利益トレード:
52 (76.47%)
損失トレード:
16 (23.53%)
ベストトレード:
380.35 USD
最悪のトレード:
-546.60 USD
総利益:
2 068.17 USD (953 223 pips)
総損失:
-1 833.92 USD (239 810 pips)
最大連続の勝ち:
13 (735.40 USD)
最大連続利益:
1 001.95 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
54.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
45 (66.18%)
短いトレード:
23 (33.82%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
3.44 USD
平均利益:
39.77 USD
平均損失:
-114.62 USD
最大連続の負け:
3 (-1 304.50 USD)
最大連続損失:
-1 304.50 USD (3)
月間成長:
24.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.13 USD
最大の:
1 304.50 USD (53.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.89% (1 304.50 USD)
エクイティによる:
71.05% (761.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGUSD 37
BTCUSD 13
XAUUSD 10
ETHUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGUSD 146
BTCUSD 63
XAUUSD -14
ETHUSD 39
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGUSD 3K
BTCUSD 633K
XAUUSD 39K
ETHUSD 39K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +380.35 USD
最悪のトレード: -547 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +735.40 USD
最大連続損失: -1 304.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
66 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
レビューなし
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 08:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 16:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Patience Shot1
30 USD/月
25%
0
0
USD
1K
USD
3
0%
68
76%
100%
1.12
3.44
USD
71%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください