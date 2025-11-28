- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
68
利益トレード:
52 (76.47%)
損失トレード:
16 (23.53%)
ベストトレード:
380.35 USD
最悪のトレード:
-546.60 USD
総利益:
2 068.17 USD (953 223 pips)
総損失:
-1 833.92 USD (239 810 pips)
最大連続の勝ち:
13 (735.40 USD)
最大連続利益:
1 001.95 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
54.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.18
長いトレード:
45 (66.18%)
短いトレード:
23 (33.82%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
3.44 USD
平均利益:
39.77 USD
平均損失:
-114.62 USD
最大連続の負け:
3 (-1 304.50 USD)
最大連続損失:
-1 304.50 USD (3)
月間成長:
24.70%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
48.13 USD
最大の:
1 304.50 USD (53.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
53.89% (1 304.50 USD)
エクイティによる:
71.05% (761.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|37
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|10
|ETHUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|146
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|-14
|ETHUSD
|39
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|3K
|BTCUSD
|633K
|XAUUSD
|39K
|ETHUSD
|39K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +380.35 USD
最悪のトレード: -547 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +735.40 USD
最大連続損失: -1 304.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
25%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
0%
68
76%
100%
1.12
3.44
USD
USD
71%
1:200