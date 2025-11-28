- Crescimento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
52 (76.47%)
Negociações com perda:
16 (23.53%)
Melhor negociação:
380.35 USD
Pior negociação:
-546.60 USD
Lucro bruto:
2 068.17 USD (953 223 pips)
Perda bruta:
-1 833.92 USD (239 810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (735.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 001.95 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
54.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
45 (66.18%)
Negociações curtas:
23 (33.82%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
3.44 USD
Lucro médio:
39.77 USD
Perda média:
-114.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 304.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 304.50 USD (3)
Crescimento mensal:
24.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.13 USD
Máximo:
1 304.50 USD (53.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.89% (1 304.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.05% (761.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|37
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|10
|ETHUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|146
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|-14
|ETHUSD
|39
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|3K
|BTCUSD
|633K
|XAUUSD
|39K
|ETHUSD
|39K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +380.35 USD
Pior negociação: -547 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +735.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1 304.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
