Chatrmongkol Potidokmai

Patience Shot1

Chatrmongkol Potidokmai
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 25%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
68
Negociações com lucro:
52 (76.47%)
Negociações com perda:
16 (23.53%)
Melhor negociação:
380.35 USD
Pior negociação:
-546.60 USD
Lucro bruto:
2 068.17 USD (953 223 pips)
Perda bruta:
-1 833.92 USD (239 810 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (735.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 001.95 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
54.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.18
Negociações longas:
45 (66.18%)
Negociações curtas:
23 (33.82%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
3.44 USD
Lucro médio:
39.77 USD
Perda média:
-114.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-1 304.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 304.50 USD (3)
Crescimento mensal:
24.70%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
48.13 USD
Máximo:
1 304.50 USD (53.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
53.89% (1 304.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.05% (761.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAGUSD 37
BTCUSD 13
XAUUSD 10
ETHUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAGUSD 146
BTCUSD 63
XAUUSD -14
ETHUSD 39
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAGUSD 3K
BTCUSD 633K
XAUUSD 39K
ETHUSD 39K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +380.35 USD
Pior negociação: -547 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +735.40 USD
Máxima perda consecutiva: -1 304.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
66 mais ...
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
Sem comentários
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 08:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 16:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
