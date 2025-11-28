SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Patience Shot1
Chatrmongkol Potidokmai

Patience Shot1

Chatrmongkol Potidokmai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 33%
Exness-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
61 (75.30%)
Verlusttrades:
20 (24.69%)
Bester Trade:
380.35 USD
Schlechtester Trade:
-546.60 USD
Bruttoprofit:
2 408.91 USD (1 070 549 pips)
Bruttoverlust:
-2 099.83 USD (304 347 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (735.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 001.95 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
54.23%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
56 (69.14%)
Short-Positionen:
25 (30.86%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-104.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 304.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 304.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
32.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.13 USD
Maximaler:
1 401.25 USD (57.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.28% (1 401.25 USD)
Kapital:
71.05% (761.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 43
BTCUSD 15
XAUUSD 12
ETHUSD 10
AUDUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 201
BTCUSD 67
XAUUSD -4
ETHUSD 44
AUDUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 4.1K
BTCUSD 669K
XAUUSD 49K
ETHUSD 44K
AUDUSD 106
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +380.35 USD
Schlechtester Trade: -547 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +735.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 304.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 5
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
VantageInternational-Live 10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
Axi-US02-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
noch 142 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 08:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Patience Shot1
30 USD pro Monat
33%
0
0
USD
1K
USD
4
0%
81
75%
100%
1.14
3.82
USD
71%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.