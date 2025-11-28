- Wachstum
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
61 (75.30%)
Verlusttrades:
20 (24.69%)
Bester Trade:
380.35 USD
Schlechtester Trade:
-546.60 USD
Bruttoprofit:
2 408.91 USD (1 070 549 pips)
Bruttoverlust:
-2 099.83 USD (304 347 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (735.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 001.95 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
54.23%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.22
Long-Positionen:
56 (69.14%)
Short-Positionen:
25 (30.86%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
3.82 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.49 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-104.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-1 304.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 304.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
32.81%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
48.13 USD
Maximaler:
1 401.25 USD (57.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
58.28% (1 401.25 USD)
Kapital:
71.05% (761.89 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|43
|BTCUSD
|15
|XAUUSD
|12
|ETHUSD
|10
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSD
|201
|BTCUSD
|67
|XAUUSD
|-4
|ETHUSD
|44
|AUDUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSD
|4.1K
|BTCUSD
|669K
|XAUUSD
|49K
|ETHUSD
|44K
|AUDUSD
|106
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +380.35 USD
Schlechtester Trade: -547 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +735.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 304.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
