Chatrmongkol Potidokmai

Patience Shot1

Chatrmongkol Potidokmai
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 25%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
52 (76.47%)
Transacciones Irrentables:
16 (23.53%)
Mejor transacción:
380.35 USD
Peor transacción:
-546.60 USD
Beneficio Bruto:
2 068.17 USD (953 223 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 833.92 USD (239 810 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (735.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 001.95 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.23%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.18
Transacciones Largas:
45 (66.18%)
Transacciones Cortas:
23 (33.82%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
3.44 USD
Beneficio medio:
39.77 USD
Pérdidas medias:
-114.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 304.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 304.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
24.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.13 USD
Máxima:
1 304.50 USD (53.89%)
Reducción relativa:
De balance:
53.89% (1 304.50 USD)
De fondos:
71.05% (761.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 37
BTCUSD 13
XAUUSD 10
ETHUSD 8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD 146
BTCUSD 63
XAUUSD -14
ETHUSD 39
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD 3K
BTCUSD 633K
XAUUSD 39K
ETHUSD 39K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +380.35 USD
Peor transacción: -547 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +735.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 304.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 2
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
Axi-US09-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
otros 66...
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
No hay comentarios
2025.12.19 16:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 15:05
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 09:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 03:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 01:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 15:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 08:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 03:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 15:35
Share of trading days is too low
2025.12.08 15:35
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 16:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 16:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
