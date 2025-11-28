- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
68
Transacciones Rentables:
52 (76.47%)
Transacciones Irrentables:
16 (23.53%)
Mejor transacción:
380.35 USD
Peor transacción:
-546.60 USD
Beneficio Bruto:
2 068.17 USD (953 223 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 833.92 USD (239 810 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (735.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 001.95 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
54.23%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.18
Transacciones Largas:
45 (66.18%)
Transacciones Cortas:
23 (33.82%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
3.44 USD
Beneficio medio:
39.77 USD
Pérdidas medias:
-114.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-1 304.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 304.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
24.70%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.13 USD
Máxima:
1 304.50 USD (53.89%)
Reducción relativa:
De balance:
53.89% (1 304.50 USD)
De fondos:
71.05% (761.89 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|37
|BTCUSD
|13
|XAUUSD
|10
|ETHUSD
|8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGUSD
|146
|BTCUSD
|63
|XAUUSD
|-14
|ETHUSD
|39
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGUSD
|3K
|BTCUSD
|633K
|XAUUSD
|39K
|ETHUSD
|39K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +380.35 USD
Peor transacción: -547 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +735.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 304.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 2
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
otros 66...
Patience Shot is a minimalist trading signal. Only 1–2 trades at a time, held patiently until TP or solid profit. No scalping, no noise — just clean,
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
25%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
0%
68
76%
100%
1.12
3.44
USD
USD
71%
1:200