- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
317
盈利交易:
183 (57.72%)
亏损交易:
134 (42.27%)
最好交易:
75.20 USD
最差交易:
-76.87 USD
毛利:
2 608.64 USD (209 584 pips)
毛利亏损:
-2 280.73 USD (172 957 pips)
最大连续赢利:
10 (131.84 USD)
最大连续盈利:
164.28 USD (7)
夏普比率:
0.08
交易活动:
39.10%
最大入金加载:
72.71%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.94
长期交易:
270 (85.17%)
短期交易:
47 (14.83%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.03 USD
平均利润:
14.25 USD
平均损失:
-17.02 USD
最大连续失误:
16 (-179.33 USD)
最大连续亏损:
-274.01 USD (6)
每月增长:
-86.86%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
57.65 USD
最大值:
350.01 USD (37.19%)
相对跌幅:
结余:
92.16% (349.99 USD)
净值:
54.87% (84.96 USD)
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TriveInternational-Live-1.2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
