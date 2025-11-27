SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Raweerojtrive
Raweeroj Rattana

Raweerojtrive

Raweeroj Rattana
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -48%
TriveInternational-Live-1.2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
317
Gewinntrades:
183 (57.72%)
Verlusttrades:
134 (42.27%)
Bester Trade:
75.20 USD
Schlechtester Trade:
-76.87 USD
Bruttoprofit:
2 608.64 USD (209 584 pips)
Bruttoverlust:
-2 280.73 USD (172 957 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (131.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
164.28 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
42.85%
Max deposit load:
72.71%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.94
Long-Positionen:
270 (85.17%)
Short-Positionen:
47 (14.83%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-179.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-274.01 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-86.86%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.65 USD
Maximaler:
350.01 USD (37.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.16% (349.99 USD)
Kapital:
54.87% (84.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 273
GBPJPY 44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 449
GBPJPY -122
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 42K
GBPJPY -5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +75.20 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -179.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TriveInternational-Live-1.2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

trive
Keine Bewertungen
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 10:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen