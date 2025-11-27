- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
317
Gewinntrades:
183 (57.72%)
Verlusttrades:
134 (42.27%)
Bester Trade:
75.20 USD
Schlechtester Trade:
-76.87 USD
Bruttoprofit:
2 608.64 USD (209 584 pips)
Bruttoverlust:
-2 280.73 USD (172 957 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (131.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
164.28 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
42.85%
Max deposit load:
72.71%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.94
Long-Positionen:
270 (85.17%)
Short-Positionen:
47 (14.83%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-179.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-274.01 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-86.86%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
57.65 USD
Maximaler:
350.01 USD (37.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.16% (349.99 USD)
Kapital:
54.87% (84.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|GBPJPY
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|449
|GBPJPY
|-122
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|42K
|GBPJPY
|-5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +75.20 USD
Schlechtester Trade: -77 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +131.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -179.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TriveInternational-Live-1.2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
