Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
183 (57.72%)
Убыточных трейдов:
134 (42.27%)
Лучший трейд:
75.20 USD
Худший трейд:
-76.87 USD
Общая прибыль:
2 608.64 USD (209 584 pips)
Общий убыток:
-2 280.73 USD (172 957 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (131.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.28 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
42.53%
Макс. загрузка депозита:
72.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
270 (85.17%)
Коротких трейдов:
47 (14.83%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
14.25 USD
Средний убыток:
-17.02 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-179.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-274.01 USD (6)
Прирост в месяц:
-86.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.65 USD
Максимальная:
350.01 USD (37.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.16% (349.99 USD)
По эквити:
54.87% (84.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|GBPJPY
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|449
|GBPJPY
|-122
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|42K
|GBPJPY
|-5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +75.20 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +131.84 USD
Макс. убыток в серии: -179.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TriveInternational-Live-1.2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
trive
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-48%
0
0
USD
USD
195
USD
USD
14
76%
317
57%
43%
1.14
1.03
USD
USD
92%
1:500