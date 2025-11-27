СигналыРазделы
Raweeroj Rattana

Raweerojtrive

Raweeroj Rattana
0 отзывов
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -48%
TriveInternational-Live-1.2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
317
Прибыльных трейдов:
183 (57.72%)
Убыточных трейдов:
134 (42.27%)
Лучший трейд:
75.20 USD
Худший трейд:
-76.87 USD
Общая прибыль:
2 608.64 USD (209 584 pips)
Общий убыток:
-2 280.73 USD (172 957 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (131.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
164.28 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
42.53%
Макс. загрузка депозита:
72.71%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
270 (85.17%)
Коротких трейдов:
47 (14.83%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.03 USD
Средняя прибыль:
14.25 USD
Средний убыток:
-17.02 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-179.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-274.01 USD (6)
Прирост в месяц:
-86.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
57.65 USD
Максимальная:
350.01 USD (37.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.16% (349.99 USD)
По эквити:
54.87% (84.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 273
GBPJPY 44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 449
GBPJPY -122
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 42K
GBPJPY -5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +75.20 USD
Худший трейд: -77 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +131.84 USD
Макс. убыток в серии: -179.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TriveInternational-Live-1.2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

trive
Нет отзывов
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 10:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
