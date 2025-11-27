- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
317
利益トレード:
183 (57.72%)
損失トレード:
134 (42.27%)
ベストトレード:
75.20 USD
最悪のトレード:
-76.87 USD
総利益:
2 608.64 USD (209 584 pips)
総損失:
-2 280.73 USD (172 957 pips)
最大連続の勝ち:
10 (131.84 USD)
最大連続利益:
164.28 USD (7)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
40.22%
最大入金額:
72.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
270 (85.17%)
短いトレード:
47 (14.83%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.03 USD
平均利益:
14.25 USD
平均損失:
-17.02 USD
最大連続の負け:
16 (-179.33 USD)
最大連続損失:
-274.01 USD (6)
月間成長:
-86.86%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
57.65 USD
最大の:
350.01 USD (37.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.16% (349.99 USD)
エクイティによる:
54.87% (84.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|GBPJPY
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|449
|GBPJPY
|-122
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|42K
|GBPJPY
|-5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +75.20 USD
最悪のトレード: -77 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +131.84 USD
最大連続損失: -179.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TriveInternational-Live-1.2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
trive
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-48%
0
0
USD
USD
195
USD
USD
14
76%
317
57%
40%
1.14
1.03
USD
USD
92%
1:500