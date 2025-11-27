- Crescimento
Negociações:
317
Negociações com lucro:
183 (57.72%)
Negociações com perda:
134 (42.27%)
Melhor negociação:
75.20 USD
Pior negociação:
-76.87 USD
Lucro bruto:
2 608.64 USD (209 584 pips)
Perda bruta:
-2 280.73 USD (172 957 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (131.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
164.28 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
40.22%
Depósito máximo carregado:
72.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
270 (85.17%)
Negociações curtas:
47 (14.83%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
14.25 USD
Perda média:
-17.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-179.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-274.01 USD (6)
Crescimento mensal:
-86.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.65 USD
Máximo:
350.01 USD (37.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.16% (349.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.87% (84.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|GBPJPY
|44
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|449
|GBPJPY
|-122
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|42K
|GBPJPY
|-5K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TriveInternational-Live-1.2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
