SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Raweerojtrive
Raweeroj Rattana

Raweerojtrive

Raweeroj Rattana
0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -48%
TriveInternational-Live-1.2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
317
Negociações com lucro:
183 (57.72%)
Negociações com perda:
134 (42.27%)
Melhor negociação:
75.20 USD
Pior negociação:
-76.87 USD
Lucro bruto:
2 608.64 USD (209 584 pips)
Perda bruta:
-2 280.73 USD (172 957 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (131.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
164.28 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
40.22%
Depósito máximo carregado:
72.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
270 (85.17%)
Negociações curtas:
47 (14.83%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.03 USD
Lucro médio:
14.25 USD
Perda média:
-17.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-179.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-274.01 USD (6)
Crescimento mensal:
-86.86%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
57.65 USD
Máximo:
350.01 USD (37.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.16% (349.99 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.87% (84.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 273
GBPJPY 44
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 449
GBPJPY -122
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 42K
GBPJPY -5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +75.20 USD
Pior negociação: -77 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +131.84 USD
Máxima perda consecutiva: -179.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TriveInternational-Live-1.2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

trive
Sem comentários
2025.12.16 01:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.16 01:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 00:12
High current drawdown in 49% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 12:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 10:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 08:57
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 02:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 14:55
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 05:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.75% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 13:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 12:03
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Raweerojtrive
30 USD por mês
-48%
0
0
USD
195
USD
14
76%
317
57%
40%
1.14
1.03
USD
92%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.