Raweeroj Rattana

Raweerojtrive

Raweeroj Rattana
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
TriveInternational-Live-1.2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
251
Profit Trade:
157 (62.54%)
Loss Trade:
94 (37.45%)
Best Trade:
75.20 USD
Worst Trade:
-76.87 USD
Profitto lordo:
2 384.97 USD (193 486 pips)
Perdita lorda:
-1 761.53 USD (143 507 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (131.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
164.28 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.19%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
206 (82.07%)
Short Trade:
45 (17.93%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
15.19 USD
Perdita media:
-18.74 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-210.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-274.01 USD (6)
Crescita mensile:
87.58%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
57.65 USD
Massimale:
283.97 USD (31.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.35% (1.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 239
GBPJPY 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 557
GBPJPY 66
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 46K
GBPJPY 3.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +75.20 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +131.84 USD
Massima perdita consecutiva: -210.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TriveInternational-Live-1.2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

trive
Non ci sono recensioni
