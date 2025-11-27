信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Moonwolf Elly
Evan Fauzan Elbana

Moonwolf Elly

Evan Fauzan Elbana
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
增长自 2025 13%
TradingProInternational-Live 2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
115
盈利交易:
103 (89.56%)
亏损交易:
12 (10.43%)
最好交易:
2.29 USD
最差交易:
-5.77 USD
毛利:
42.80 USD (41 809 pips)
毛利亏损:
-29.33 USD (29 310 pips)
最大连续赢利:
81 (24.56 USD)
最大连续盈利:
24.56 USD (81)
夏普比率:
0.11
交易活动:
30.42%
最大入金加载:
8.12%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.51
长期交易:
39 (33.91%)
短期交易:
76 (66.09%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
0.42 USD
平均损失:
-2.44 USD
最大连续失误:
5 (-23.71 USD)
最大连续亏损:
-23.71 USD (5)
每月增长:
13.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.15 USD
最大值:
26.17 USD (20.76%)
相对跌幅:
结余:
22.14% (26.17 USD)
净值:
49.51% (52.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.m 114
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.m 12
XAGUSD.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.m 12K
XAGUSD.m 219
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.29 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 81
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +24.56 USD
最大连续亏损: -23.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradingProInternational-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

moonwolf
没有评论
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册