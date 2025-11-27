- 成长
交易:
115
盈利交易:
103 (89.56%)
亏损交易:
12 (10.43%)
最好交易:
2.29 USD
最差交易:
-5.77 USD
毛利:
42.80 USD (41 809 pips)
毛利亏损:
-29.33 USD (29 310 pips)
最大连续赢利:
81 (24.56 USD)
最大连续盈利:
24.56 USD (81)
夏普比率:
0.11
交易活动:
30.42%
最大入金加载:
8.12%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.51
长期交易:
39 (33.91%)
短期交易:
76 (66.09%)
利润因子:
1.46
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
0.42 USD
平均损失:
-2.44 USD
最大连续失误:
5 (-23.71 USD)
最大连续亏损:
-23.71 USD (5)
每月增长:
13.48%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.15 USD
最大值:
26.17 USD (20.76%)
相对跌幅:
结余:
22.14% (26.17 USD)
净值:
49.51% (52.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|114
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.m
|12
|XAGUSD.m
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.m
|12K
|XAGUSD.m
|219
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.29 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 81
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +24.56 USD
最大连续亏损: -23.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradingProInternational-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
