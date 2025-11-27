- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
115
Transacciones Rentables:
103 (89.56%)
Transacciones Irrentables:
12 (10.43%)
Mejor transacción:
2.29 USD
Peor transacción:
-5.77 USD
Beneficio Bruto:
42.80 USD (41 809 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.33 USD (29 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (24.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.56 USD (81)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
32.67%
Carga máxima del depósito:
8.12%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
39 (33.91%)
Transacciones Cortas:
76 (66.09%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.12 USD
Beneficio medio:
0.42 USD
Pérdidas medias:
-2.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-23.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.71 USD (5)
Crecimiento al mes:
13.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.15 USD
Máxima:
26.17 USD (20.76%)
Reducción relativa:
De balance:
22.14% (26.17 USD)
De fondos:
57.46% (60.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|114
|XAGUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.m
|12
|XAGUSD.m
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.m
|12K
|XAGUSD.m
|219
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2.29 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 81
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +24.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.71 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradingProInternational-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
moonwolf
No hay comentarios