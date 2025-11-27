SeñalesSecciones
Evan Fauzan Elbana

Moonwolf Elly

Evan Fauzan Elbana
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 13%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
115
Transacciones Rentables:
103 (89.56%)
Transacciones Irrentables:
12 (10.43%)
Mejor transacción:
2.29 USD
Peor transacción:
-5.77 USD
Beneficio Bruto:
42.80 USD (41 809 pips)
Pérdidas Brutas:
-29.33 USD (29 310 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
81 (24.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.56 USD (81)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
32.67%
Carga máxima del depósito:
8.12%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
39 (33.91%)
Transacciones Cortas:
76 (66.09%)
Factor de Beneficio:
1.46
Beneficio Esperado:
0.12 USD
Beneficio medio:
0.42 USD
Pérdidas medias:
-2.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-23.71 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.71 USD (5)
Crecimiento al mes:
13.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.15 USD
Máxima:
26.17 USD (20.76%)
Reducción relativa:
De balance:
22.14% (26.17 USD)
De fondos:
57.46% (60.70 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.m 114
XAGUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.m 12
XAGUSD.m 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.m 12K
XAGUSD.m 219
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.29 USD
Peor transacción: -6 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 81
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +24.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.71 USD

moonwolf
No hay comentarios
2025.12.26 15:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 06:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 05:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 06:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 05:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 09:50
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.27 09:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 09:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
